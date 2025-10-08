Luigi Lobuono è l' avversario di Decaro | è lui il candidato presidente del centrodestra

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente della Fiera del Levante di Bari, l'imprenditore Luigi Lobuono, è il candidato del centrodestra in Puglia che alle Regionali del 23 e 24 novembre prossimi sfiderà il centrosinistra e Antonio Decaro. Lobuono, 70 anni, già nel 2004 era stato candidato per il centrodestra, nella corsa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

