L’Ue lancia il piano sull’acciaio Meno import e dazi al 50 per cento
di Marco Principini La guerra dei dazi continua e stavolta è l’Europa ad alzare la voce. A dover sottostare alle nuove tariffe, pensate proprio dalla Commissione Ue, è invece la Cina, e al centro della discussione c’è l’ industria siderurgica. Una proposta, annunciata sui social dal vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné (nella foto), che prevede una stretta del 47% delle importazioni a dazio zero (limitandole a 18,3 milioni di tonnellate all’anno) e tariffe raddoppiate al 50% su tutte le quote extra per contenere l’urto di un mercato già provato dai dazi di Donald Trump rimasti comunque al 50% su acciaio e alluminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lancia - piano
Regione lancia Piano del Credito, Marcato: «Ciò che manca è una banca veneta»
Putin lancia "Tempesta di luglio": il piano della Russia con oltre 150 navi da guerra
Il Comune di Catania lancia il piano anti discariche abusive: bonifiche e telecamere in più aree cittadine
L'Unione europea lancia il piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%. #ANSAEuropa #acciaio - X Vai su X
Alla vigilia dei colloqui di Sharm el-Sheikh, il Presidente Trump lancia un ultimatum ad Hamas. Netanyahu: il piano di cessate il fuoco è bloccato fino al rilascio di tutti gli ostaggi. - facebook.com Vai su Facebook