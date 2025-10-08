L’Ue lancia il piano sull’acciaio Meno import e dazi al 50 per cento

di Marco Principini La guerra dei dazi continua e stavolta è l’Europa ad alzare la voce. A dover sottostare alle nuove tariffe, pensate proprio dalla Commissione Ue, è invece la Cina, e al centro della discussione c’è l’ industria siderurgica. Una proposta, annunciata sui social dal vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné (nella foto), che prevede una stretta del 47% delle importazioni a dazio zero (limitandole a 18,3 milioni di tonnellate all’anno) e tariffe raddoppiate al 50% su tutte le quote extra per contenere l’urto di un mercato già provato dai dazi di Donald Trump rimasti comunque al 50% su acciaio e alluminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

