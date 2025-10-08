L' Ue deferisce l' Italia alla Corte di giustizia per il mancato recepimento della direttiva sui pedaggi stradali
Italia nuovamente bacchettata dall'Unione europea per non aver rispettato le norme sui pedaggi. La Commissione europea ha deciso di deferire il governo di Roma alla Corte di giustizia dell'Ue per il mancato recepimento delle norme del blocco sulla tariffazione dei veicoli per l'uso di determinate. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: deferisce - italia
Il rimborso imposte pagate all’estero in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni di Silvio Rivetti Allo scopo di evitare, in capo al contribuente fiscalmente residente in Italia, la doppia imposizione dei redditi percepiti all’estero, laddove suscettibili di - facebook.com Vai su Facebook
Commissione Ue deferisce Italia a Corte giustizia per mancato recepimento norme su pedaggi stradali - (FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Oggi la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato recepimento delle norme UE sulla tariffazione dei veico ... Secondo ferpress.it
Ue deferisce Italia a Corte di giustizia Ue su pedaggi stradali - La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il non ... Lo riporta notizie.tiscali.it