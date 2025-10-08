L’Ue contro la Spagna sui bagagli a mano | Illegittime le multe alle compagnie low-cost L’ira del governo Sánchez

Le sanzioni del governo spagnolo alle compagnie aeree low-cost che fanno pagare una tariffa extra per il bagaglio a mano sono contrarie alle norme dell’Unione europea. L’esecutivo di Pedro Sánchez, a guida socialista, era stato l’unico nel Vecchio Continente ad opporsi a una pratica divenuta sempre più frequente per chi viaggia, ossia l’obbligo di dover pagare un sovrapprezzo per poter trasportare un bagaglio a mano. A novembre del 2024, la Spagna aveva comminato una maximulta da 180 milioni di euro a Ryanair e altre compagnie low-cost. Una mossa che non è piaciuta però alla Commissione europea, che ha avviato una procedura d’infrazione contro Madrid. 🔗 Leggi su Open.online