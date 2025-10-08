La Commissione europea non rimane in silenzio e sfida la Cina, presentando un piano per difendere l'industria siderurgica europea dagli effetti della sovraccapacità globale. Bruxelles - come anticipato dal vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné - introdurrà a partire da metà del 2026 nuovi contingenti tariffari e nuovi dazi, entrambi più restrittivi. «Il nostro obiettivo - ha spiegato - è di difendere la sovranità europea anche nel campo dell'acciaio». La principale novità di cui la Commissione europea ha parlato ieri è, innanzitutto, la limitazione dei volumi di importazione a dazi zero a 18,3 milioni di tonnellate all'anno anziché 30,5 milioni di tonnellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'UE alza lo scudo sull'acciaio cinese