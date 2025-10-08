Luciano Belli Paci figlio di Liliana Segre tuona contro Francesca Albanese | Ossessionata c' è intolleranza

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, critica Francesca Albanese e quella sinistra che non riesce a prendere le distanze dagli estremisti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

luciano belli paci figlio di liliana segre tuona contro francesca albanese ossessionata c 232 intolleranza

© Notizie.virgilio.it - Luciano Belli Paci figlio di Liliana Segre tuona contro Francesca Albanese: "Ossessionata, c'è intolleranza"

In questa notizia si parla di: luciano - belli

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre"

luciano belli paci figlioLuciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre" - L'uomo replica alla relatrice dell'Onu sui territori palestinesi occupati, dopo le frasi sulla senatrice a vita: "C'è una crescente intolleranza, la discussione si è militarizzata, con posizioni sempr ... Secondo today.it

luciano belli paci figlioLe parole di Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita e superstite della Shoah - Luciano Belli Paci replica a Francesca Albanese dopo le dichiarazioni della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati sulla senatrice a vita e superstite della Shoah e la parola ... Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Luciano Belli Paci Figlio