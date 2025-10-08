Luci lunga fuga e trionfo Il podio è tutto Iperfinish
Un podio monocolore a conclusione del Gran Premio Kemas allievi a Santa Croce sull’Arno, firmato dalla corazzata Iperfinish, che così sale a quota ventidue vittorie stagionali, alle quali aggiunge anche ben sessanta piazzamenti nei primi cinque. E domenica appuntamento finale a Mercatale Val di Pesa nel Memorial Piero Forconi per concludere questa strordinaria stagione ricca di successi e soddisfazione con la voglia di essere ancora protagonista. Tornando alla gara santacrocese è stato un assoluto monologo in quanto Lorenzo Luci, Edoardo Agnini e il campione toscano Emanuele Favilli hanno lasciato il gruppo dopo appena sette chilometri degli ottanta in programma e prima di affrontare per tre volte il circuito sulle colline delle Cerbaie con la salita di Poggio Adorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
