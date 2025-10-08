Firenze, 8 ottobre 2025 – Un pomeriggio per lasciarsi ispirare, sorprendere e – perché no – emozionare. Il 18 ottobre il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio diventa palcoscenico di un viaggio tra spiritualità, musica, cultura e innovazione, per la seconda giornata del Festival Luce!, giunto alla quinta edizione. Dopo il primo giorno dedicato a scuole e prevenzione, e la mattinata con giornalisti, creator e istituzioni (entrambi già sold out) anche il pomeriggio si snoderà nel segno del tema 2025: ’Senza filtri’. A dare il via sarà il presidente della Regione Toscana, fresco di elezione, con i saluti al pubblico di Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luce!, il festival raddoppia. Spiritualità ’senza filtri’. E startup inclusive