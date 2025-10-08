Lucca ladro al supermercato ruba vino e caffè per 220 euro | 37enne arrestato

Lucca, 8 ottobre 2025 – Aveva cercato di superare le casse di un supermercato a Lucca senza pagare merce di vario genere, per un valore di 220 euro. Per questo un 37enne di origini romene, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto dai carabinieri intervenuti sul posto Il 37enne è stato fermato da un addetto alla sicurezza. Indosso e in uno zaino aveva numerose confezioni di caffè e due bottiglie di vino. Già lo scorso 10 agosto era stato denunciato dai carabinieri per un furto analogo in un altro esercizio commerciale, dal quale aveva asportato generi alimentari per circa 250 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

