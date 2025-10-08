Lucca Comics & Games 2025 accoglierà Luca Galante e poncle i creatori di Vampire Survivors

A dispetto di ogni logica e di un evidente rischio di bancarotta, il team poncle annuncia i propri piani per Lucca Comics & Games 2025. Per la prima volta, il fondatore e sviluppatore del titolo di culto Vampire Survivors, Luca Galante, sarà presente all’evento, nonostante abbia un autolavaggio da gestire che, a dispetto del nome, non si lava mica da solo. poncle offrirà un’esperienza immersiva ai visitatori, che potranno finalmente smettere di fingere di lavorare e immergersi nell’universo caotico del gioco che ha conquistato il mondo. Casa del Boia: pixel, caos e medioevo Base strategica di poncle a Lucca sarà la Casa del Boia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

