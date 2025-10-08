Lucca Bernini al Boccherini | L’obiettivo è farlo diventare un’università

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 8 ottobre 2025 – “Il nostro obiettivo è che il Conservatorio Boccherini diventi come una università”: lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che nella mattinata di ieri si è recato al Conservatorio Boccherini, una delle realtà culturali e scolastiche di maggior rilievo della città per una visita istituzionale. Bernini, accolta da tutte le autorità civili e militari, a cominciare dal prefetto Giuseppa Scaduto, oltre che dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci e dai vertici del Boccherini a cominciare dalla presidente Maria Talarico, ha compiuto una visita ai locali dell’istituto e ascoltato un breve concerto degli studenti nell’attiguo auditorium della chiesa del Suffragio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca bernini al boccherini l8217obiettivo 232 farlo diventare un8217universit224

© Lanazione.it - Lucca, Bernini al Boccherini: “L’obiettivo è farlo diventare un’università”

In questa notizia si parla di: lucca - bernini

lucca bernini boccherini l8217obiettivoLucca, Bernini al Boccherini: “L’obiettivo è farlo diventare un’università” - Lucca, 8 ottobre 2025 – “Il nostro obiettivo è che il Conservatorio Boccherini diventi come una università”: lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che nella ... Lo riporta lanazione.it

Lucca, ministro Bernini in visita al Boccherini: “Contaminazione arte-tecnologia vera innovazione” - È quella della titolare dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita nell’Istituto Superiore di Studi ... Riporta noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Bernini Boccherini L8217obiettivo