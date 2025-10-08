Lucca, 8 ottobre 2025 – “Il nostro obiettivo è che il Conservatorio Boccherini diventi come una università”: lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che nella mattinata di ieri si è recato al Conservatorio Boccherini, una delle realtà culturali e scolastiche di maggior rilievo della città per una visita istituzionale. Bernini, accolta da tutte le autorità civili e militari, a cominciare dal prefetto Giuseppa Scaduto, oltre che dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci e dai vertici del Boccherini a cominciare dalla presidente Maria Talarico, ha compiuto una visita ai locali dell’istituto e ascoltato un breve concerto degli studenti nell’attiguo auditorium della chiesa del Suffragio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca, Bernini al Boccherini: “L’obiettivo è farlo diventare un’università”