Lucca Bernini al Boccherini | L’obiettivo è farlo diventare un’università
Lucca, 8 ottobre 2025 – “Il nostro obiettivo è che il Conservatorio Boccherini diventi come una università”: lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che nella mattinata di ieri si è recato al Conservatorio Boccherini, una delle realtà culturali e scolastiche di maggior rilievo della città per una visita istituzionale. Bernini, accolta da tutte le autorità civili e militari, a cominciare dal prefetto Giuseppa Scaduto, oltre che dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci e dai vertici del Boccherini a cominciare dalla presidente Maria Talarico, ha compiuto una visita ai locali dell’istituto e ascoltato un breve concerto degli studenti nell’attiguo auditorium della chiesa del Suffragio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - bernini
October Ballad Mostra personale di Enzo Gravante Lucca, Chiesetta di S. Benedetto in Gottella (P.za Bernardini) 1 – 12 ottobre 2025 Un viaggio tra pittura e scrittura, memoria e percezione, ironia e poesia visiva. Le opere di Gravante, sospese tra l’as - facebook.com Vai su Facebook
Lucca, Bernini al Boccherini: “L’obiettivo è farlo diventare un’università” - Lucca, 8 ottobre 2025 – “Il nostro obiettivo è che il Conservatorio Boccherini diventi come una università”: lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che nella ... Lo riporta lanazione.it
Lucca, ministro Bernini in visita al Boccherini: “Contaminazione arte-tecnologia vera innovazione” - È quella della titolare dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita nell’Istituto Superiore di Studi ... Riporta noitv.it