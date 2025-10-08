Luca e Roberta superano una piccola crisi mentre per le altre due coppie il destino sembra sempre più segnato
Q uesta sera alle 21.20 su Real Time va in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Dopo la fine dei rispettivi viaggi di nozze, tutte e tre le coppie stanno convivendo ma soltanto per Roberta e Luca il futuro sembra roseo. Melissa e Matteo infatti sono sempre più ai ferri corti mentre Dario e Roberta tentano faticosamente di trovare una chimica. Ci riusciranno? “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › A “Matrimonio a prima vista” iniziano le convivenze: fra Roberta e Dario è tempo di disgelo Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della puntata di stasera 8 ottobre su Real Time: come procede fra le coppie?. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: luca - roberta
Chi sono Roberta e Luca di Matrimonio a prima vista 2025
Matrimonio a prima vista 2025: sta per esplodere l'attrazione incontenibile tra la torinese Roberta e Luca
Per Luca e Roberta è già colpo di fulmine mentre fra l'altra Roberta e Dario il gelo è quasi insopportabile
Gian Luca D'Aguanno - La tomba del cane. La terza indagine del capitano Spadafora (Mannarino) con Roberta Ghirardi #LibrixiaFieradelLibrodiBrescia #Librixia2025 #Lapaginacheverra - facebook.com Vai su Facebook