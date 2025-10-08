Luca e Roberta superano una piccola crisi mentre per le altre due coppie il destino sembra sempre più segnato

Iodonna.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Q uesta sera alle 21.20 su  Real Time va in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Dopo la fine dei rispettivi viaggi di nozze, tutte e tre le coppie stanno convivendo  ma soltanto per Roberta e Luca il futuro sembra roseo. Melissa e Matteo infatti sono sempre più ai ferri corti mentre Dario e Roberta tentano faticosamente di trovare una chimica. Ci riusciranno? “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › A “Matrimonio a prima vista” iniziano le convivenze: fra Roberta e Dario è tempo di disgelo Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della puntata di stasera 8 ottobre su Real Time: come procede fra le coppie?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

luca e roberta superano una piccola crisi mentre per le altre due coppie il destino sembra sempre pi249 segnato

© Iodonna.it - Luca e Roberta superano una piccola crisi mentre per le altre due coppie il destino sembra sempre più segnato.

In questa notizia si parla di: luca - roberta

Chi sono Roberta e Luca di Matrimonio a prima vista 2025

Matrimonio a prima vista 2025: sta per esplodere l'attrazione incontenibile tra la torinese Roberta e Luca

Per Luca e Roberta è già colpo di fulmine mentre fra l'altra Roberta e Dario il gelo è quasi insopportabile

Cerca Video su questo argomento: Luca Roberta Superano Piccola