L' Sos della nuova Flotilla | Attaccati in mare da Israele Le immagini dei militari a bordo delle navi
Anche la nuova Flotilla, la missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza, è stata bloccata in mare dalle forze Israeliane. In tutto le imbarcazioni che avevano raccolto il testimone della precedente missione sono nove e lo scopo era lo stesso: "Sfidare il blocco. 🔗 Leggi su Today.it
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
Sciame di droni sulla nuova Flotilla. “Temiamo attacco. Se ci fermano, bloccate tutto” - X Vai su X
Una nuova flotta umanitaria si avvicina a Gaza, quella di Freedom Flotilla e 1000 Madleens to Gaza. A bordo circa 200 persone, la stragrande maggioranza lavoratori e lavoratrici del settore sanitario. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre è atteso l'ingresso n - facebook.com Vai su Facebook
La nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele' - Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione. msn.com scrive
Flotilla, nuovo gruppo di navi a 150 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Secondo msn.com