L' Sos della nuova Flotilla | Attaccati in mare da Israele Le immagini dei militari a bordo delle navi

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la nuova Flotilla, la missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza, è stata bloccata in mare dalle forze Israeliane. In tutto le imbarcazioni che avevano raccolto il testimone della precedente missione sono nove e lo scopo era lo stesso: "Sfidare il blocco. 🔗 Leggi su Today.it

sos nuova flotilla attaccatiLa nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele' - Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione. msn.com scrive

sos nuova flotilla attaccatiFlotilla, nuovo gruppo di navi a 150 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Secondo msn.com

