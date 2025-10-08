Lovati ha mentito da Corona scontro sulla riapertura del caso Garlasco e la frase sul pm | Quello dell’Opus Dei è stato lui

«Quel maledetto Civardi.» diceva Massimo Lovati intervistato da Fabrizio Corona a proposito del procuratore aggiunto di Pavia. «Quello dell’Opus Dei», secondo l’avvocato di Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio, sarebbe stato il magistrato che ha voluto la riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Parole, tra le altre, che hanno scatenato la reazione della procura di Pavia. In un comunicato, il procuratore Fabio Napoleone, che secondo Lovati «voleva l’archiviazione», ha definito le ricostruzioni dell’avvocato di Sempio «oggettivamente destituite di ogni fondamento». 🔗 Leggi su Open.online

“L’avvocato di Sempio ha mentito da Corona, le nuove indagini sul delitto di Garlasco non sono andate come dice lui”: è scontro tra la Procura di Pavia e Massimo Lovati

Delitto Garlasco, pm Pavia contro il legale di Sempio: “Lovati ha mentito da Corona”. Ecco cosa aveva detto

