Lovati e le frasi shock su Yara Gambirasio la Procura di Pavia e il legale di Bossetti rispondono

Panorama.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra davvero aver alzato un polverone l’ultima puntata di Falsissimo, il format settimanale pubblicato da Fabrizio Corona su Youtube. Nell’ultimo episodio, infatti, Corona ha registrato clandestinamente l’avvocato  Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, il quale si è lasciato andare a commenti piuttosto controversi sul suo assistito e soprattutto sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio. Le parole su Sempio. Le registrazioni, pubblicate nel sedicesimo episodio di Falsissimo andato online il 5 ottobre, hanno catturato Lovati mentre credeva di parlare in via riservata con Corona. «Te ne dico una, rimane tra me e te», aveva premesso l’avvocato, credendo ingenuamente che il tutto non sarebbe stato divulgato. 🔗 Leggi su Panorama.it

