Lovati contro Corona L’accusa dell’avvocato di Sempio | Mi ha tradito | avevo bevuto e mi aveva proposto un film

L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio Corona, sostenendo di «essere stato tradito» e di essere stato ubriaco quando le ha pronunciate. A Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, il legale ha ricostruito il suo incontro con il re dei paparazzi. «Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film », ha spiegato Lovati. «Mi ha detto: “Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati”». La difesa di Lovati: «A furia di bere non so che cos’ho detto». 🔗 Leggi su Open.online