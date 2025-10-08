Lovati contro Corona L’accusa dell’avvocato di Sempio | Mi ha tradito | avevo bevuto e mi aveva proposto un film
L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio Corona, sostenendo di «essere stato tradito» e di essere stato ubriaco quando le ha pronunciate. A Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, il legale ha ricostruito il suo incontro con il re dei paparazzi. «Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film », ha spiegato Lovati. «Mi ha detto: “Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati”». La difesa di Lovati: «A furia di bere non so che cos’ho detto». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lovati - corona
Lovati a Corona sul caso Bossetti: "Linea difensiva sbagliata. Bisognava dire che lui e Yara erano amanti"
Garlasco, l’avvocato di Sempio tra Corona e Yara Gambirasio: le tesi sempre più ardite di Lovati
Garlasco, il legale di Bossetti: “Lovati da Corona? Fango su Yara, disgustato”
Massimo Lovati scarica su Corona: "Quando mi ha intervistato ero ubriaco" - X Vai su X
Corona riprende l'avvocato di Sempio di nascosto: le frasi choc di Lovati - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Procura di Pavia contro Massimo Lovati dopo l'intervista di Fabrizio Corona: "Affermazioni false" - Caso Garlasco, bufera su Massimo Lovati: la Procura di Pavia smentisce le sue parole a Fabrizio Corona e gli avvocati Giarda lo accusano di diffamazione ... Da virgilio.it
Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino ... Lo riporta msn.com