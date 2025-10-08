L' ottobre all' Arci Cral si apre con il live di Davide Toffolo

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per una nuova stagione di eventi al Circolo Arci Cral di San Vito al Tagliamento, che continua a essere un punto di riferimento culturale per la provincia di Pordenone grazie a una programmazione variegata e per tutti i gusti, tra musica, teatro, incontri letterari e molto altro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - arci

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Arci Cral Apre