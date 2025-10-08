Lotto doppietta in Campania | vincita da 12mila euro a Cava
La Campania a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 7 ottobre, come riporta Agipronews, doppietta da 25.950 euro in Campania: 13.500 euro sono andati a Vico Equense, grazie a un terno centrato in via Raffaele Bosco, mentre un premio da 12.450 euro è stato vinto a Cava de’ Tirreni grazie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: lotto - doppietta
