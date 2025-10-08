Lotto | doppietta da oltre 25mila euro in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 7 ottobre, come riporta Agipronews, doppietta da 25.950 euro in Campania: 13.500 euro sono andati a Vico Equense, in provincia di Napoli, grazie a un terno centrato in via Raffaele Bosco, mentre un premio da 12.450 euro è stato vinto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, grazie a quattro terni e una quaterna in corso Giuseppe Mazzini. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lotto - doppietta
Lotto: doppietta in Campania da 50mila euro
