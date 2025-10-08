Lotta all' abbandono dei rifiuti nel Barese | 40 episodi scoperti in un mese scatta primo ritiro di patente

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana prosegue sulla strada del contrasto all'abbandono dei rifiuti lungo le strade del Barese. Vanno avanti i controlli della Polizia metropolitana, intensificati anche grazie al potenziamento di 25 fototrappole mobili, riposizionate ogni quindici giorni, e all’impiego di due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

