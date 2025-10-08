Lotito solo con La Lazio porta a casa uno stipendio di 1,1 milioni di euro lordi

Imprenditore, senatore della Repubblica e presidente di una delle principali squadre della nostra Serie A, poche persone sono capaci come lui di racchiudere tutte insieme le varie peculiarità del "potere" italiano. Il nome di Claudio Lotito è diventato famoso ai più quando, nell'estate 2004, divenne il nuovo presidente della Lazio sborsando in prima persona oltre 18 milioni (adesso possiede il 65% delle quote dopo altre acquisizioni). Per i biancocelesti quello non era di certo il periodo migliore: dopo i fasti dell'era Cragnotti, i capitolini erano sull'orlo del baratro schiacciati da 140 milioni di debiti verso il Fisco per delle tasse sugli stipendi dei calciatori non pagate.

