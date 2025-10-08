L’Ospitaletto alza la voce Dal club lettera di protesta indirizzata alla Lega Pro per le decisioni arbitrali

OSPITALETTO (Brescia) Dopo ventisette anni l’Ospitaletto è tornato tra i professionisti, ma pur indossando i panni della matricola, non ha impiegato molto tempo per alzare la voce. E chiedere rispetto, maggiore attenzione da parte della classe arbitrale. Al termine dell’ottava giornata, infatti, la società guidata dal presidente Taini ha deciso di scrivere una lettera ufficiale di protesta al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, lamentando che la misura degli episodi a sfavore degli arancioni è colma. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gara in casa dell’Inter Under 23, a Monza, dove i franciacortini hanno recriminato per le espulsioni di Guarneri e del tecnico Quaresmini, che hanno fatto da contraltare ai troppi falli dei nerazzurri rimasti impuniti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

