L’orso che si perde in un supermercato in Giappone | Forse non trovava l’uscita

Un orso adulto ha seminato il panico ieri sera in un supermercato di Numata, nella prefettura di Gunma, sul versante orientale del Giappone. Mentre un uomo è stato trovato morto su una montagna nella regione di Iwate in quello che è sembrato un attacco di un plantigrado. Il primo orso è entrato nel supermercato poco dopo le 19,30, passando dall’ingresso principale. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre si aggirava per le corsie del negozio per circa quattro minuti, visibilmente disorientato. In quel breve lasso di tempo, ha ferito lievemente due clienti – un uomo di 76 anni e un altro di 69 – ed è poi riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Open.online