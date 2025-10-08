La caccia all'oro non conosce soste e ieri il metallo giallo ha frantumato per la prima volta il muro dei 4mila dollari l'oncia con gli investitori alla ricerca di una copertura privilegiata in periodi di svalutazione monetaria e incertezza geopolitica. Il futures con scadenza dicembre ha toccato ieri un picco storico a 4.014 dollari l'oncia, portando la crescita da inizio anno al 53%, mentre il prezzo spot viaggia ancora poco sotto il muro dei 4mila. L'incertezza della situazione politica oltreoceano rafforza l'attrattiva del lingotto. Democratici e repubblicani non mostrano al momento alcun sostegno trasversale alle proposte di finanziamento del governo, lasciando irrisolta la situazione di stallo che potrebbe prolungarsi ancora aggravando l'impatto dello shutdown sulla crescita economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oro sfonda quota 4mila. Occhio ai falchi della Fed