Il prezzo dell’ oro raggiunge nuovi traguardi e soprattutto sfonda il tetto dei 4.000 dollari l’oncia, che rappresenta un livello psicologico rilevantissimo per il mercato prezioso, che in soli due anni ha pressoché raddoppiato il suo valore. Il future sull”oro per consegna dicembre ha così raggiunto i 4.046 dollari l’oncia (+1%), su un picco di 4.056 USDoncia, rispondendo anche al progressivo deprezzamento del dollaro Usa. Le tensioni geopolitiche e economiche. Alla base del rally dei beni rifugio ci sono le consuete tematiche geopolitich e – la guerra in Ucraina ed in conflitto a Gaza – cui si aggiungono tematiche più strettamente economiche, come la politica dei dazi di Trump, responsabile di almeno il 50% del rally dell’oro, ed le minacce all’indipendenza della Fed. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’oro sfonda il tetto dei 4.000 dollari, in due anni ha raddoppiato il suo valore