Si complica la corsa verso le ATP Finals di Torino per Lorenzo Musetti. Il toscano perde uno scontro diretto molto importante negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Una vittoria che permette al tennista nordamericano di avvicinarsi moltissimo all’azzurro nella Race, con ancora la possibilità addirittura di superarlo già in questa settimana. Una brutta prestazione da parte del toscano, che deve recriminare soprattutto per l’occasione avuta nel primo set di trovare l’immediato controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti saluta Shanghai: Auger-Aliassime complica la corsa verso le ATP Finals