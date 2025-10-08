Lorenzo Musetti | Match gestito male dal punto di vista nervoso Ho creato da solo un clima sfavorevole

Lorenzo Musetti è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina: l’azzurro è stato battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime, suo più immediato inseguitore nella corsa all’ultimo posto per le ATP Finals. Il toscano a Spazio Tennis ha tracciato un bilancio di quanto fatto nei tornei asiatici, guardando poi ai prossimi appuntamenti. L’azzurro è deluso per la sconfitta odierna: “ Sicuramente ero consapevole di poter fare di più a Shanghai: è una chance un po’ sprecata, per la Race e per il risultato. Non sarà facile da digerire. Lui ha giocato bene, specialmente al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

