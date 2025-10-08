Lorenzo Musetti eliminato agli ottavi a Shanghai da Felix Auger Aliassime | al canadese lo scontro diretto nella corsa alle Atp Finals
Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, il toscano, l'unico azzurro rimasto in tabellone in questo importante torneo sul cemento, è stato eliminato agli ottavi di finale da Felix Auger-Aliassime.Il canadese ha. 🔗 Leggi su Today.it
Atp Shanghai 2025, Musetti eliminato agli ottavi: Auger-Aliassime lo batte 6-4, 6-2 - Aliassime con in palio non solo un posto ai quarti ma anche punti preziosi per qualificarsi alle Atp F ... Scrive msn.com
Musetti eliminato, ko con Auger Aliassime 4-6 2-6: l'azzurro saluta Shanghai, sfumano i quarti di finale - Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai grazie al successo nel derby azzurro contro Darderi. Riporta ilmessaggero.it