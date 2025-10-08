Lorenzo Musetti eliminato agli ottavi a Shanghai da Felix Auger Aliassime | al canadese lo scontro diretto nella corsa alle Atp Finals

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, il toscano, l'unico azzurro rimasto in tabellone in questo importante torneo sul cemento, è stato eliminato agli ottavi di finale da Felix Auger-Aliassime.Il canadese ha. 🔗 Leggi su Today.it

