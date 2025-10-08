Lorenz Simonetti incontra i suoi fan al Centro Commerciale La Rotonda
Domenica 12 ottobre alle ore 17 Modena accoglierà uno degli artisti più seguiti della nuova generazione: Lorenz Simonetti, giovane cantante e creator emiliano, protagonista di una crescita straordinaria che in pochi anni lo ha portato a esibirsi in tutta Italia davanti a migliaia di fan. Il suo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Live, musica e mollette: Acapodelglobo e Lorenz Simonetti arrivano a Città Fiera
LORENZ SIMONETTI è stato ospite della finale della seconda edizione del Festival Musica Bella, che si è tenuto a Montechiarugolo (PR) il 28 e 29 giugno 2024. Artista e influencer, è uscito da poco il suo primo EP “Raggiungimi” che contiene la sua ultima hit - facebook.com Vai su Facebook