L' Orditura Colzi Fabrizio diventa palcoscenico per raccontare i diritti dei lavoratori

Montemurlo, 8 ottobre 2025 – Proseguono anche questa settimana le celebrazioni per i 40 anni di attività dell' Orditura Colzi Fabrizio, azienda tessile leader nell'orditura di campioni su qualunque tipo di filato, con sede a Montemurlo, fondata il 1° ottobre 1985 per mano di Fabrizio Colzi, e oggi è guidata dai figli Elisa e Alberto. Dopo i festeggiamenti di venerdì scorso con un evento aperto a dipendenti, collaboratori, istituzioni e cittadinanza, allietato dal sottofondo musicale della Soul Kitchen Band, adesso arriva il momento del lato culturale. Venerdì, 10 ottobre, alle ore 21, infatti, negli spazi della fabbrica di via Venezia a Montemurlo si terrà uno spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

