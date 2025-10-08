L’ordigno era attivo poteva esplodere | bimbo trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale nel cortile di casa e ci gioca poi la scoperta choc dei genitori

Lunedì un bambino di 3 anni ha scoperto una granata della Seconda Guerra Mondiale ancora attiva nella proprietà della sua famiglia a Hartline, una piccola città nello Stato di Washington situata a metà strada tra Seattle e Spokane. Il bambino non è rimasto ferito. Secondo l’Ufficio dello sceriffo della Contea di Grant, “ ha trovato la granata nel cortile davanti alla casa della famiglia. Il bambino l’ha portata all’interno della casa e l’ha consegnata ai genitori, che hanno chiamato l’ufficio dello sceriffo intorno alle 18:45.” Alla segnalazione, la Washington State Patrol ha inviato una squadra artificieri per supportare i deputati intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

