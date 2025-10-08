Come Henry James, Céline stava seduto nei bar e nei caffè ad ascoltare le conversazioni, per poi riportarle nei romanzi. A differenza di Henry James, che secondo vari biografi è morto vergine, Louis-Ferdinand Céline ha usato ampiamente le sue numerose esperienze carnali fondendole con la sua prosa tormentata, provocatoria e scurrile. non è da meno, anzi, qui molto gira intorno a un bordello londinese del quartiere di Soho, alla Leicester Pension, dove il protagonista, il disertore Ferdinand, è pappa e ciccia con i magnaccia e con le cocotte, tra pianisti erotomani, militari e giocolieri e anarchici russi sbronzi e medici ebrei, orecchi mezzi strappati, “stravizi”, “pollastrelle”, fiammiferaie con la mano ruvida che nei giardini di Buckingham per due scellini “smanicchiano a casaccio” e personaggi che si chiamano Stocazzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

