L’onda lunga | dalla Flotilla a Gaza Le testimonianze di Alessandro Mantovani Rosa Mazzone ed Enzo Porpiglia Con Oliva e Antoniucci
Mercoledì 8 ottobre alle 16, il nostro Alessandro Mantovani, appena rientrato in Italia, racconterà in diretta la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla. Con lui interverranno Riccardo Antoniucci (giornalista de il Fatto Quotidiano ) e Maddalena Oliva (vicedirettrice de il Fatto Quotidiano ). In collegamento da Gaza, porteranno la loro voce e testimonianza Rosa Mazzone ed Enzo Porpiglia di Medici Senza Frontiere. La Fondazione il Fatto Quotidiano rinnova il suo sostegno a Medici Senza Frontiere con la nuova raccolta fondi: “Gaza, due anni all’inferno”. Per donare: fondazioneilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il grido è ingigantito con il passare dei minuti. Sempre più. In ogni telefonata o sms il desiderio di urlare è diventata urgenza. Registi, attori, musicisti e scrittori: in tanti hanno hanno risposto alla chiamata del Fatto, mentre sull'onda lunga della Flotilla le piazze
