L’onda lunga | dalla Flotilla a Gaza Le testimonianze di Alessandro Mantovani Rosa Mazzone ed Enzo Porpiglia Con Oliva e Antoniucci

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 ottobre alle 16, il nostro Alessandro Mantovani, appena rientrato in Italia, racconterà in diretta la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla. Con lui interverranno Riccardo Antoniucci (giornalista de il Fatto Quotidiano ) e Maddalena Oliva (vicedirettrice de il Fatto Quotidiano ). In collegamento da Gaza, porteranno la loro voce e testimonianza Rosa Mazzone ed Enzo Porpiglia di Medici Senza Frontiere. La Fondazione il Fatto Quotidiano rinnova il suo sostegno a Medici Senza Frontiere con la nuova raccolta fondi: “Gaza, due anni all’inferno”. Per donare: fondazioneilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217onda lunga dalla flotilla a gaza le testimonianze di alessandro mantovani rosa mazzone ed enzo porpiglia con oliva e antoniucci

© Ilfattoquotidiano.it - L’onda lunga: dalla Flotilla a Gaza. Le testimonianze di Alessandro Mantovani, Rosa Mazzone ed Enzo Porpiglia. Con Oliva e Antoniucci

In questa notizia si parla di: onda - lunga

BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA: “EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE”

Arriva l’onda lunga della Festa del Mare

IL FENOMENO. Da Jacobs a Tamberi, la lunga onda azzurra dell’atletica d’oro

La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: 42 imbarcazioni dirette a Gaza - Lo ha fatto sapere Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializzando dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la ... Da tg24.sky.it

Gaza, Crosetto manda la fregata Fasan a difendere la Global Sumud Flotilla - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato la fregata Fasan per “garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla”. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217onda Lunga Flotilla Gaza