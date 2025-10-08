L’omicidio di Villa Litta non è chiuso Richiesta di analisi al gip | due profili genetici non comparati

Milano, 8 ottobre 2025 – Marilena Negri, 67 anni, fu uccisa nel Parco Villa Litta, colpita con una coltellata al collo all’alba del 23 novembre del 2017, mentre portava a spasso il suo cane. A distanza di 8 anni da quel delitto ancora senza un responsabile, per la seconda volta, i figli della donna si sono opposti alla richiesta di archiviazione dell’indagine. Oggi, davanti al gip Alberto Carboni, si terrà l’udienza per discutere la proposta di proseguire con le indagini presentata più di tre mesi fa dal loro avvocato, Martino Cavalleri. La giudice Natalia Imarisio aveva accolto una prima istanza di proseguire l’inchiesta allora a carico di ignoti, e in questi giorni, di nuovo, le sono stati proposti approfondimenti su due profili genetici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

