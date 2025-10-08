Podio straniero alla 97esima edizione de “Il Lombardia U23“ che si è svolto a Oggiono, nel Lecchese, sulla distanza di 170 chilometri. Ha vinto Callum Thornley (nella foto), scozzese di Edimburgo, 22 anni della Red Bull BORA hansgrohe Rookies, reduce dal quinto posto al mondiale a cronometro di Kigali (Rwanda). Il vincitore allo sprint ha superato il britannico Elliot Rowe (Visma Lease a Bike Development) e il francese Antoine L’Hote della Decathlon AG2R La Mondiale Development. Quarto classificato, e primo degli italiani, Mattia Negrente della XDS Astana Development. Il quartetto si era avvantaggiato sulle rampe della Marconaga di Ello situata a soli 6 km dalla conclusione, dopo una prima selezione avvenuta sull’iconico Ghisallo dove in prima posizione è transitato il belga Louic Boussemaere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LOMBARDIA U23. Negrente, il podio sfuma allo sprint. A Oggiono trionfa lo scozzese Thornley