Lombardia epicentro della crisi climatica 30 eventi estremi nel 2025 | è la regione più colpita d’Italia

Milano – La Lombardia si conferma il motore economico d'Italia, ma questa posizione di forza convive sempre più con una fragilità crescente: quella legata alla crisi climatica. La regione sta infatti affrontando una crescita esponenziale di eventi meteorologici estremi che stanno mettendo a dura prova infrastrutture, attività economiche e patrimonio pubblico e privato. I numeri del 2025 sono eloquenti. Secondo l' Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sette mesi dell'anno la Lombardia è risultata la regione più colpita tra quelle dell'arco alpino da eventi meteo estremi: sono ben 30 gli episodi avvenuti sul territorio regionale tra alluvioni, frane, trombe d'aria, grandinate e ondate di calore, su un totale di 83 eventi registrati lungo tutto l'arco alpino.

