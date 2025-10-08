Lombardia | 30 eventi meteo estremi nel 2025 CNA chiede una strategia stabile per la sicurezza
La Regione è la prima tra quelle dell’arco alpino per danni subiti. Le province più colpite sono Brescia, Bergamo, Como e Sondrio La Lombardia continua a essere il cuore produttivo del Paese, ma anche una delle aree più esposte in assoluto agli effetti del cambiamento climatico. Negli ultimi anni, la regione ha registrato una crescita esponenziale di eventi meteorologici estremi, con danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, alle infrastrutture e alle attività economiche. Nel 2025, la tendenza non si è invertita: secondo l’ Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sette mesi del 2025, la Lombardia è risultata la regione più colpita tra quelle dell’arco alpino da eventi meteo estremi: sono ben 30 gli episodi avvenuti nella regione tra alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore, per un totale di 83 eventi registrati lungo tutto l’arco alpino. 🔗 Leggi su Newsagent.it
