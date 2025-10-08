Lomazzo orecchio strappato a morsi durante una lite | coppia di fidanzati inglesi in ospedale
Enrambi in ospedale, lui con l’orecchio strappato a morsi durante una furibonda lite con la fidanzata in un hotel di Lomazzo. Forse entrambi avevano alzato un po’ il gomito, poi nella camera dell’hotel di Lomazzo dove soggiornavano i due giovani turisti del Regno Unito si è scatenata la violenta lite. Lite tra fidanzati in hotel, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: lomazzo - orecchio
Lomazzo, lite di coppia tra turisti inglesi in hotel: lui perde parte di un orecchio, intervengono i carabinieri
Aggressione choc dopo il lavoro: donna violentata in strada, un orecchio strappato a morsi - La vittima stava camminando a piedi non lontano dalla stazione di Sondrio quando è stata braccata. Segnala today.it