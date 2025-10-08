L’Olio novello Petrarella arriva a Piacenza | degustazione gratuita al Mercato coperto
Dalla Terranova da Sibari (Cosenza) la storica Azienda Agricola Petrarella presenterà il suo olio novello 2025 al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza.L’appuntamento è per sabato 11 ottobre, dall'apertura prevista alle ore 9, con una degustazione gratuita dedicata ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
