L’okkupatrice Salis vince l’impunità e brinda alle martellate degli Antifa
La maestrina di Monza evita la galera grazie agli accordi sottobanco che ha sempre demonizzato. Per lei l’Europarlamento ha smentito sé stesso, autorizzando un irrituale voto segreto. Altro che rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Laverita.info
#IlariaSalis. Salva in via definitiva. Ancora per un pelo, ma prevedibilmente. Meglio così. L’ex okkupatrice di nuovo in catene e la super-gazawa #FrancescaAlbanese a spasso per l’Italia indignata non si sarebbero potute reggere: diciamolo. O l’una o l’altra. @ - X Vai su X