È stata un’altra serata di scontri e passione per i cittadini quella di ieri in diverse città italiane. Incuranti dei divieti e della commozione globale per il ricordo del 7 ottobre, i collettivi pro-Pal sono scesi in piazza al consueto grido di «blocchiamo tutto». Gli episodi più gravi si sono verificati a Livorno e Bologna, ma anche Torino non è stata esentate da problemi. A Livorno assalto a Salvini e ai ministri della Lega. A Livorno a scatenare le violenze dei collettivi pro-Pal è stata la visita del vicepremier Matteo Salvini, in città per un evento elettorale della Lega. Circa 200 manifestanti ha costretto le autorità a blindare l’area attorno ai Bagni Pancaldi e hanno dato vita a lanci di uova, pomodori, bottigliette e fumogeni contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’odio di pro-Pal e collettivi di nuovo in piazza: a Livorno assolta contro Lega e FI. Guerriglia anche a Bologna