Lodi, 8 ottobre 2025 – Issaka Diop, ex ministro senegalese incaricato della gestione delle inondazioni e attuale sindaco di Pikine nel Daka r, è stato protagonista ieri di un incontro di pace e fratellanza al Broletto. Diop è stato accolto dalla Giunta e da alcune rappresentanze cittadine nell’aula consiliare per l’iniziativa “Adotta un popolo“, sorta dal Tavolo degli Enti locali per la Pace di cui Lodi è membro dal 2023. Per il terzo anno consecutivo, la città ha organizzato una lunga serie di eventi dedicati al tema della pace, diffusi in diversi luoghi per tre giornate. Proprio per questo il sindaco Andrea Furegato, il presidente del consiglio comunale Antonio Uggè, il vicesindaco Laura Tagliaferri e gli assessori Francesco Milanesi e Mariarosa Devecchi hanno accolto l’ex ministro senegalese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, una città in campo per la pace: “Fratellanza da vivere ogni giorno”