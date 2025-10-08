Lodi una città in campo per la pace | Fratellanza da vivere ogni giorno
Lodi, 8 ottobre 2025 – Issaka Diop, ex ministro senegalese incaricato della gestione delle inondazioni e attuale sindaco di Pikine nel Daka r, è stato protagonista ieri di un incontro di pace e fratellanza al Broletto. Diop è stato accolto dalla Giunta e da alcune rappresentanze cittadine nell’aula consiliare per l’iniziativa “Adotta un popolo“, sorta dal Tavolo degli Enti locali per la Pace di cui Lodi è membro dal 2023. Per il terzo anno consecutivo, la città ha organizzato una lunga serie di eventi dedicati al tema della pace, diffusi in diversi luoghi per tre giornate. Proprio per questo il sindaco Andrea Furegato, il presidente del consiglio comunale Antonio Uggè, il vicesindaco Laura Tagliaferri e gli assessori Francesco Milanesi e Mariarosa Devecchi hanno accolto l’ex ministro senegalese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
VERSO BERGAMO CITTA' 30 Dopo Bologna, Olbia e Lodi, la città di Bergamo si avvia a diventare la quarta Città 30 in Italia.
Lodi città della Pace: il 9 aprile di 570 anni fa la firma, poi il Rinascimento. Tutti gli eventi - Dopo anni di battaglie fratricide, il trattato pose fine alla guerra tra Milano e Venezia e i loro alleati: seguirono 40 anni di prosperità Lodi, 8 aprile 2024 – Il trattato di pace del 9 aprile 1454 ... Lo riporta ilgiorno.it
Diocesi: Lodi, sabato nella chiesa parrocchiale di San Gualtero la veglia missionaria e preghiera per la pace - Sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di San Gualtero in Lodi, sabato 21 ottobre alle 21, la veglia missionaria diocesana. Segnala agensir.it