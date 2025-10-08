Locasciulli | Club Tenco ultimo baluardo della canzone d’autore
SANREMO – “Il Club Tenco è l’ultimo baluardo a difesa della musica cantautorale di qualità”. Lo afferma Mimmo Locasciulli, che riceverà il premio Siae 2025 nell’ambito del Premio Tenco, in programma dal 23 al 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il riconoscimento celebra i cinquant’anni dal deposito del brano ‘Canzone di sera’ e mezzo secolo di attività artistica. “È un onore riceverlo in un anno per me speciale”, aggiunge l’artista sui propri canali social. Lo scorso anno Locasciulli era stato insignito del Premio Tenco 2024 alla carriera. Anche in questa edizione sarà tra i protagonisti della rassegna dedicata alla canzone d’autore, accompagnato dal musicista Alessandro D’Alessandro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
