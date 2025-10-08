Crede in un Politecnico delle Arti capace di unire musica e belle arti, sull’esempio di quello già attivo a Bergamo al momento l’unico in Italia, Rinaldo Strappati, il nuovo direttore del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna. Proviene dal Conservatorio di Fermo, in provincia di Ancona) dove è stato docente dal 1983; la sua nomina per il triennio accademico 2024-2027 risale allo scorso dicembre. Al suo fianco c’è la professoressa Anna Maria Storace che è stata prima studentessa, poi docente, vice direttrice e direttrice per sei anni. "Il mio mandato è in linea di continuità – spiega il direttore Strappati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’obiettivo c’è: il Politecnico delle Arti"