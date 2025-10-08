Lo Zaino Sospeso Il materiale scolastico raccolto per i bisognosi

Lanazione.it | 8 ott 2025

SANTA CROCE Gli scatoloni dello Zaino Sospeso sui banchi del consiglio comunale. pronti per i banchi delle scuole di Santa Croce. A disposizione degli alunni e degli studenti che hanno più difficoltà ad acquistare il materiale scolastico. L’iniziativa della Misericordia di Santa Croce, sulla scia dell’altro progetto di solidarietà e sostegno ai più bisognosi, il panettone solidale, ha visto la collaborazione e compartecipazione di Pro Loco, Conad, Lions Club e Leo Club San Miniato, edicola Innocenti. Sono stati raccolti penne, lapis, matite, pennarelli, quaderni e altro che andranno a comporre un armadio al quale docenti e personale dell’Istituto comprensivo Cristiano Banti potrà attingere per rifornire i bambini e i ragazzi che saranno sprovvisti di materiale scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo "Zaino Sospeso". Il materiale scolastico raccolto per i bisognosi

