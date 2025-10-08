Lo Zaino Sospeso Il materiale scolastico raccolto per i bisognosi
SANTA CROCE Gli scatoloni dello Zaino Sospeso sui banchi del consiglio comunale. pronti per i banchi delle scuole di Santa Croce. A disposizione degli alunni e degli studenti che hanno più difficoltà ad acquistare il materiale scolastico. L’iniziativa della Misericordia di Santa Croce, sulla scia dell’altro progetto di solidarietà e sostegno ai più bisognosi, il panettone solidale, ha visto la collaborazione e compartecipazione di Pro Loco, Conad, Lions Club e Leo Club San Miniato, edicola Innocenti. Sono stati raccolti penne, lapis, matite, pennarelli, quaderni e altro che andranno a comporre un armadio al quale docenti e personale dell’Istituto comprensivo Cristiano Banti potrà attingere per rifornire i bambini e i ragazzi che saranno sprovvisti di materiale scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: zaino - sospeso
Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri
Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà
Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'
ZAINO SOSPESO, Lions Club Pescara Valpescara, 12 settembre 2025. Il 12 settembre ha segnato per il Lions Club Lions Pescara Valpescara l’avvio concreto del service “Zaino Sospeso” con la prima distribuzione di materiale scolastico alla Parrocchia dei S - facebook.com Vai su Facebook
"Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola: "Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy per mitigare il caro scuola che mette a dura… http://dlvr.it/TNB - X Vai su X
Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico - Con l’inizio dell’anno scolastico torna ad Agropoli l’iniziativa dello “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico promossa dall’organizzazione no profit Lions Club Agropoli Faro del ... Scrive infocilento.it
'Zaino sospeso', materiale scolastico donato ad alunni in difficoltà - Grazie al Lions Club Cremona Lido Po, clienti di quattro cartolerie hanno contribuito alla raccolta di materiale scolastico per bambini e ragazzi ... laprovinciacr.it scrive