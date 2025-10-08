Lo yacht va a riposarsi dopo l’estate in mare Il passaggio spettacolare tre le case a Viareggio
Viareggio (Lucca), 8 ottobre 2025 – Quante volte chi abita in via Coppino ha visto passare davanti alla finestra di casa, e non solo quella a piano terra, un super yacht lungo decine di metri. Una scena abituale, anche se per i turisti è invece sempre motivo di sorpresa e incredulità. Soprattutto per la maestria di chi gestisce i trasferimenti a terra di questi gioielli del mare: artisti veri e propri capaci di manovrare in spazi angusti, passando a pochi centimetri dai dehors dei locali e dai balconi delle abitazioni della darsena di Viareggio. L’ultimo passaggio in ordine di tempo risale a martedì sera, quando via Coppino è stata attraversata da un bellissimo Mangusta lungo 33 metri, il “Never give up”, di recente fabbricazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
