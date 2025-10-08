lo united apre ad un rapido trasferimento di mainoo il napoli non aveva mai interrotto i contatti mirror

Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo. Il centrocampista non sembra scavalcare le gerarchie nei Red Devils e vorrebbe guadagnarsi un posto nelle convocazioni del Mondiale 2026 con l’Inghilterra. Il centrocampista classe 2005 del Manchester United continua a sognare di poter lasciare lo United e secondo quanto riporta il Mirror il club inglese potrebbe aprire alla sua richiesta e in questo caso il Napoli sarebbe in prima fila. La giornalista di Sky Sports Sacha Tavolieri suggerisce al Napoli di rimanere in dialogo con i rappresentanti del centrocampista dello United dopo aver inseguito il ventenne per tutta la finestra estiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

