Lo United apre ad un rapido trasferimento di Mainoo Il Napoli non aveva mai interrotto i contatti Mirror
Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo. Il centrocampista non sembra scavalcare le gerarchie nei Red Devils e vorrebbe guadagnarsi un posto nelle convocazioni del Mondiale 2026 con l’Inghilterra. Il centrocampista classe 2005 del Manchester United continua a sognare di poter lasciare lo United e secondo quanto riporta il Mirror il club inglese potrebbe aprire alla sua richiesta e in questo caso il Napoli sarebbe in prima fila. La giornalista di Sky Sports Sacha Tavolieri suggerisce al Napoli di rimanere in dialogo con i rappresentanti del centrocampista dello United dopo aver inseguito il ventenne per tutta la finestra estiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sky Sport – Il Manchester United apre al prestito per Hojlund: c’è il Milan
Hojlund Juve (Corriere dello Sport), lo United apre ora al prestito del danese! Scenari completamente ribaltati per questa estate
L’ex portiere del Manchester United David de Gea si apre sulla fallimento del Real Madrid
Milan, Hojlund non apre (per ora) al trasferimento. Vuole giocarsi le carte allo United - Rasmus Hojlund vuole rimanere al Manchester United per una questione sportiva e per questo non apre al trasferimento al Milan. Scrive tuttomercatoweb.com