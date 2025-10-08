Lo swing di Carlos Alcaraz | numero uno anche sul campo da golf
Niente racchetta per Carlos Alcaraz: questa volta il campione del tennis mondiale impugna un bastone da golf. Il fuoriclasse spagnolo si è concesso un momento di relax fuori dal campo da tennis, cimentandosi al Club de Campo Villa di Madrid in uno swing da vero professionista del green. Il video, pubblicato sui social dal DP World Tour, mostra Alcaraz mentre esegue un colpo impeccabile, sotto gli occhi divertiti dei presenti. Il gesto ha subito fatto il giro del web, raccogliendo molti like e commenti. E non è la prima volta che Alcaraz mostra il suo lato da golfista: già durante gli US Open, infatti, aveva esultato mimando un colpo da golf al termine di un match, trasformando lo swing in una sorta di firma personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: swing - carlos
Dopo la finale dello US Open vinta dallo spagnolo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inizieranno il loro swing asiatico nella giornata di mercoledì 25 settembre. Entreranno nel vivo infatti i due ATP 500 di Tokyo e Pechino che precedono il master 1000 di Shangh - facebook.com Vai su Facebook
Ha vinto Lorenzo #Musetti e continua il suo percorso verso Torino, battendo in un match bellissimo Luciano #Darderi7-5 7-6, una delle migliori partite viste in questo swing asiatico. Esce tra gli applausi il gaucho azzurro che ha giocato una partita testa - X Vai su X
Classifica ATP, Alcaraz in fuga dopo il ritiro di Sinner: numero 1 lontanissimo, rimane un’ultima chance a Jannik - Il ritiro di Sinner a Shanghai permette ad Alcaraz di prendere il largo in classifica ATP, dove però Jannik può sperare di tornare numero 1, anche se servirà un miracolo ... Riporta sport.virgilio.it
Alcaraz, doppia beffa dopo il forfait da Shanghai: numero 1 a rischio con Sinner e niente milioni in premio dall’ATP - La rinuncia al Masters di Shanghai rischia di essere una doppia beffa per Alcaraz, che riapre la sfida in classifica con Sinner per il numero 1 e rinuncia al ricco premio ATP ... sport.virgilio.it scrive