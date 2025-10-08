Lo swing di Carlos Alcaraz | numero uno anche sul campo da golf

Niente racchetta per Carlos Alcaraz: questa volta il campione del tennis mondiale impugna un bastone da golf. Il fuoriclasse spagnolo si è concesso un momento di relax fuori dal campo da tennis, cimentandosi al Club de Campo Villa di Madrid in uno swing da vero professionista del green. Il video, pubblicato sui social dal DP World Tour, mostra Alcaraz mentre esegue un colpo impeccabile, sotto gli occhi divertiti dei presenti. Il gesto ha subito fatto il giro del web, raccogliendo molti like e commenti. E non è la prima volta che Alcaraz mostra il suo lato da golfista: già durante gli US Open, infatti, aveva esultato mimando un colpo da golf al termine di un match, trasformando lo swing in una sorta di firma personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

