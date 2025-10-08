Secondo un nuovo report di Moore’s Law is Dead, lo sviluppo della prossima console Xbox, nota internamente con il nome in codice “ Magnus ”, sta proseguendo con grande slancio. Le fonti, tra cui un ingegnere di AMD, hanno confermato che la collaborazione tra Microsoft e AMD è in piena attività, smentendo definitivamente le voci di una possibile cancellazione o rallentamento del progetto. L’ultimo incontro tecnico tra i due colossi si sarebbe svolto il 3 ottobre 2025, confermando che il progetto è in una fase di sviluppo molto avanzata e tuttora attiva. L’ingegnere di AMD ha dichiarato che il team sta lavorando a “pieno regime” e che Magnus rimane al centro della strategia hardware di Microsoft per la prossima generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Lo sviluppo della nuova Xbox “Magnus” prosegue benissimo con AMD, secondo un report