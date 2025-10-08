Lo sviluppo della nuova Xbox Magnus prosegue benissimo con AMD secondo un report
Secondo un nuovo report di Moore’s Law is Dead, lo sviluppo della prossima console Xbox, nota internamente con il nome in codice “ Magnus ”, sta proseguendo con grande slancio. Le fonti, tra cui un ingegnere di AMD, hanno confermato che la collaborazione tra Microsoft e AMD è in piena attività, smentendo definitivamente le voci di una possibile cancellazione o rallentamento del progetto. L’ultimo incontro tecnico tra i due colossi si sarebbe svolto il 3 ottobre 2025, confermando che il progetto è in una fase di sviluppo molto avanzata e tuttora attiva. L’ingegnere di AMD ha dichiarato che il team sta lavorando a “pieno regime” e che Magnus rimane al centro della strategia hardware di Microsoft per la prossima generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: sviluppo - nuova
