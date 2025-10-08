Lo svedese ha identificato la causa dei guai muscolari in un problema posturale | Avevo una tensione alla mascella che gravava sul resto Holm dal dentista per la coscia | Un incubo
Un pomeriggio dal dentista, nella speranza di risolvere i problemi muscolari che ne hanno condizionato la carriera fin qui. E poco male se il dentista sia l’incubo di Emil Holm: "Ho passato 40 minuti di panico, odio il dentista: siringhe, sangue, è quel tipo di dolore che proprio non sopporto, ma mi hanno detto che così non avrò più infortuni". E allora via il dente. Allo svedese è stato estratto uno dei quattro denti del giudizio, ormai tre settimane fa. A rivelare il retroscena è stato il difensore svedese, attraverso un’intervista rilasciata ad Aftonbladet. Nella scorsa stagione il giocatore ha subito 5 stop, 4 per problemi muscolari, saltando 10 gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: svedese - identificato
La pentola a motivi vegetali sul frigo di Jessica è una pentola Farberware Country Crock-R-Cooker, ovvero una pentola per la cottura lenta nota per il suo caratteristico design in stile country. Viene spesso identificato come Modello 266 e talvolta viene definito - facebook.com Vai su Facebook
Lo svedese ha identificato la causa dei guai muscolari in un problema posturale: "Avevo una tensione alla mascella che gravava sul resto». Holm, dal dentista per la coscia ... - Un pomeriggio dal dentista, nella speranza di risolvere i problemi muscolari che ne hanno condizionato la carriera fin qui. Si legge su sport.quotidiano.net
The Swede identified the cause of his muscle problems as a postural issue: "I had tension in my jaw that was affecting everything else." Holm went to the dentist for his thigh ... - Nella scorsa stagione il giocatore ha subito 5 stop, 4 per problemi muscolari, saltando 10 gare. Scrive sport.quotidiano.net